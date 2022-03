Two Little Dickie Birds (Little Board Books)

Une comptine anglaise bien-aimée, racontée avec beaucoup de petits animaux supplémentaires pour enchanter les petits enfants. Two little dickie birds sitting on the wall, one named Peter, one named Paul... Cette comptine anglaise bien-aimée est racontée avec l'addition de beaucoup de petits animaux supplémentaires pour enchanter les petits enfants. Un code QR permet de télécharger un lien à un fichier audio, pour écouter la comptine récitée en anglais.