Dans la savane africaine il y a Girafon, tome 7

Dans la savane africaine, pendant la saison sèche, Girafon aime se désaltérer dans le marigot le soir après une chaude journée. Depuis quelques jours, l'eau se fait de plus en plus rare. Ses amis Zèbres et Impala le préviennent qu'il est temps de partir trouver un nouveau point d'eau. Mais Girafon préfère rester, il espère toujours que d'autres girafes vont venir le chercher. Même Guépard s'enfuit et les villageois abandonnent petit à petit leurs cases, alors que Chacal et sa meute s'installent sur les rives et aboient à longueur de nuit. Seul, affamé et assoiffé, Girafon décide finalement de partir. Mais n'est-ce pas trop tard ? Sur le chemin, il rencontre Babouin puis Eléphant à la mémoire infaillible qui lui indiquent la direction pour rejoindre un autre marigot. Après une longue marche et l'arrivée d'un orage, Girafon trouve enfin un nouvel endroit pour vivre où il est accueilli par d'autres girafes.