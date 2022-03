Dream Pony (Sticker Dolly Story)

Les amies Amelia, Jack et Zoe 'sauveteurs d'animaux sauvages' ont une mission à accomplir ; secourir un poney piégé au bord de la falaise. Les amies Amelia, Jack et Zoe 'sauveteurs d'animaux sauvages' ont une mission à accomplir ; secourir un poney piégé au bord de la falaise. Les amies attendent avec impatience leur voyage à l'Isle Sauvage, pour contrôler les poneys sauvages de montagne. Mais une situation imprévue les obligent à mettre à l'épreuve toutes leurs compétences pratiques et magiques.