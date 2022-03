Inspiré de l'histoire vraie de Minnette de Silva, première femme architecte sri-lankaise et l'une des figures les plus importantes de l'architecture du XXe siècle) Plastic Emotions retrace avec lyrisme la liaison de Minnette avec le célèbre moderniste Le Corbusier, et ses efforts pour construire un Sri Lanka post-indépendance. Se déroulant à Londres, Chandigarh, Colombo, Paris et Kandy, ce roman captivant explore la vie d'une jeune femme sud-asiatique pionnière à une époque de grandes turbulences politiques dans le monde entier. De la violence au Sri Lanka, qui annonçait la montée de la guerre civile, aux problèmes liés à la construction d'une toute nouvelle ville dans le nord de l'Inde, la vie de Minnette épouse plusieurs moments clés de l'histoire du sous-continent. Avec ce portrait complexe d'une icône féministe oubliée, et largement méconnue y compris dans son propre pays d'origine, Shiromi Pinto répare une injustice et nous captive de bout en bout.