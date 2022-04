"La Fille qui avait bu la lune est aussi excitant et profond que Peter Pan et Le Magicien d'Oz". The New York Times Un bébé hurle dans les bois. Xan, la sorcière, recueille ce nourrisson qui a une connexion spéciale avec la lune. Elle s'appellera Luna. La petite fille grandit auprès de Glerk, le monstre des marais grincheux, et Fyrian, le Dragonus enormus qui n'arrive pas à grandir, et révèle des pouvoirs magiques puissants et indomptables. Xan parvient à les contenir et Luna mène une vie paisible jusqu'à son treizième anniversaire où tout va basculer... Kelly Barnhill vit à Minneapolis. Elle a été lauréate de la médaille Newbery pour La Fille qui avait bu la lune (Prix Millepages Jeunesse en France). Retrouvez là sur kellybarnhill. wordpress. com Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie de Prémonville