Le poison du doute - Pour sauver notre enfant + 1 roman gratuit

Le poison du doute, Nicole Helm Qui est réellement Reece Montgomery ? C'est la question que se pose Lianna depuis que le séduisant photographe a loué une chambre dans son Bed and Breakfast. Car Lianna - qui a fui son passé après la mort de son mari - se méfie de tous les étrangers. Et elle sent bien que Reece n'est pas celui qu'il prétend être. Surtout depuis qu'il s'est mis en tête de les protéger, elle et son fils Henry... Pour sauver notre enfant, Julie Anne Lindsey "Tu dois partir d'ici pour protéger notre enfant... " Silencieux, Max fixe Allie qui le défie du regard. Bien sûr, il sait à quel point elle aime Grand Rapids où elle a emménagé après leur divorce. Mais l'heure n'est plus aux hésitations. Car deux attentats meurtriers ont mis la ville à feu et à sang et, s'il veut avoir l'esprit libre pour enquêter, il a besoin de savoir que son ex-femme et leur bébé d'un an sont en sécurité... + 1 roman gratuit dans ce livre : Retour à Swain County, Cassie Miles - réédité