La puissance de nos différences

Faire face aux différences pour en maximiser toute la puissance. Pourquoi laisser des différences tels la couleur de la peau, la religion, la culture, le sexe ou l'âge nous éloigner alors qu'il y a tant à y puiser ? Dans cet ouvrage, le docteur en psychologie du sport et conférencier Sylvain Guimond, déboulonne plusieurs mythes affirmant que nos différences ne sont qu'entraves et limitations, et qu'il vaut mieux les utiliser pour en retirer toute l'énergie et bénéficier de toute leur puissance. Sylvain analyse nos différences pour démontrer que la vitalité et l'avancement des sociétés viennent largement de l'acceptation des variantes qu'on y retrouve. Il nous rappelle qu'une équipe sportive ne peut gagner sans des joueurs aux talents divers et aux personnalités complémentaires, et qu'il en va de même pour une entreprise ou un organisme, indépendant ou public. On ne réfère plus alors à un total supérieur de la somme des parties, mais bien à une multiplication des éléments. Puissant dans sa propre expérience, il partage souvenirs et émotions en dévoilant une partie de son parcours, de ses erreurs et ses succès, pour nous aider à réaliser l'importance de la diversité et nous prouver que nos différences font la différence, et c'est là que réside la vraie puissance.