Conversion électromécanique

Les moteurs électriques et les actionneurs en général font partie de notre quotidien ; on en trouve aussi bien dans l'industrie que dans les applications grand public : les automobiles, l'électroménager, les ordinateurs et même les téléphones portables utilisent des systèmes électromécaniques afin de créer de la force ou du mouvement. Ce livre aborde les principes du fonctionnement des moteurs électriques, le calcul de leurs performances et les aspects pratiques de leur utilisation, avec une première partie sur les principales méthodes pour l'analyse de systèmes électromécaniques. Une étude des grandeurs physiques magnétiques est suivie par la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique. L'aimant permanent est étudié de manière macroscopique. L'aspect dynamique est ensuite étudié afin de comprendre la notion de tension induite au sens large. Ensuite, les chapitres suivants sont traités : champ tournant et bobinages, moteur synchrone, moteur à courant continu, et moteur asynchrone. Pour chacune de ces parties, la matière est présentée non-seulement sous l'angle mathématique, afin de permettre la modélisation de systèmes complexes, mais aussi par des exemples d'applications pratiques et des démonstrations expérimentales.