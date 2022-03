Journal intime menstruel

Un outil indispensable pour observer et comprendre son cycle menstruel. Parce que les règles, c'est beaucoup plus que des symptômes prémenstruels, des culottes tachées et des maux de ventre, voici un journal un brin humoristique qui sera l'allié indispensable de toute femme qui veut observer, comprendre et vivre harmonieusement son cycle menstruel. Conçu en deux parties, ce livre présente d'abord des informations clés pour mieux comprendre ses saisons intérieures en abordant les composantes du cycle, les tabous et croyances qui y sont liés, la sexualité et les menstruations, etc... En deuxième partie, il propose des fiches à compléter. Grâce à ce précieux outil, la lectrice pourra apprivoiser son cycle menstruel en notant quotidiennement sa température corporelle, ses symptômes physiques, ses humeurs ou ses pensées. Ainsi, à travers le temps, elle pourra voir des corrélations et s'arrimer au rythme de son cycle pour en tirer des bénéfices dans sa vie de tous les jours. Une foule d'astuces pour soulager les symptômes physiques et émotionnels grâce à l'activité physique et à l'alimentation, et diverses astuces pour faire prendre à ses règles un virage écologique complètent l'ouvrage. En plus de démontrer que le cycle menstruel est un trésor caché et que le corps est extraordinaire, ce journal 100 % décomplexé fait la preuve qu'il est possible de tirer profit des forces de son cycle au lieu de le subir !