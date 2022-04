Malia et sa très grande majesté le lion [EDITION EN GROS CARACTERES

L'histoire d'une héroïne qui n'a pas froid aux yeux et qui tourne en ridicule sa très grande majesté le lion ! Alors que Malia se balade innocemment dans la savane, elle croise... sa très grande majesté le lion ! Un roi que tout le monde craint et respecte et qui n'hésitera pas à faire de la petite fille son déjeuner. Mais Malia, loin de se démonter, se moque du lion : persil entre les dents, crinière emmêlée... elle refuse de se faire dévorer par un animal qui n'est pas à la hauteur de son titre ! Malia commence donc une leçon de nettoyage et de bonne manière.