Un roman arthurien peu connu et passionnant ! Dans L'Atre périlleux, roman arthurien en vers du milieu du xiiie siècle, le héros, Gauvain, est victime d'une méprise : l'annonce de sa mort violente le contraint à partir à la recherche de ses présumés assassins et à faire taire la fausse rumeur de sa disparition pour tenter de reconquérir son identité. Ce faisant, il est confronté à un foisonnement d'aventures au fil desquelles l'auteur, en réinventant et reconstruisant le célèbre personnage, ne cesse de bousculer le confort de son lecteur, de le tromper, de l'égarer dans un véritable labyrinthe narratif dont le périlleux cimetière constitue une mystérieuse entrée.