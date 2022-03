Cette collection est le résultat de la collaboration avec le Turing Trust de l'auteur Eric Saunders qui a créé un nouveau volume avec plus de 120 grilles de sudokus capables d'intriguer, de faire réfléchir et de mettre à l'épreuve l'ingéniosité des amateurs de puzzles mentaux ! Avec toujours ses 3 degrés de difficulté, allant du relativement facile (un peu, mais pas trop ! ) au plus difficile (qui laissera perplexes même les plus experts), "Super Sudoku" vous propose de nouvelles grilles originales et inédites, avec notamment des sudokus, calcudokus, sudokus enchevêtrés et sudokus avec des grilles de 5-6 cases au lieu de 9, à résoudre avec des lettres. Après tout, avec une collection intitulée EXPERT et inspirée par les compétences du grand Turing, les lecteurs ne pouvaient pas s'attendre à autre chose !