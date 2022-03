Avec Cuisine vegan express, apprenez à équilibrer rapidement une assiette vegan en découvrant le placard idéal des gens pressés, le matériel indispensable pour être efficace en cuisine et toutes les astuces pour ne pas perdre de temps. Passez ensuite à la pratique avec 70 recettes gourmandes, saines et nutritives, et surtout rapides à préparer. Cuisine vegan express c'est le livre pour bien manger au quotidien, sans perdre de temps en cuisine. Au menu : des apéritifs, dips et snacks à réaliser en un tour de main (graines et noix grillées, baguette festive à partager, verrines en un coup de mixeur...), des sauces express (bolognaise de pst, pesto vert/pesto rosso, sauce au tahini...), des entrées sur le pouce (velouté d'artichaut à la noisette, pomelos rôtis au sirop d'érable et aux amandes, panzanella...), des plats chrono (tortillas grillées aux haricots blancs et tomates séchées, omelette de pois chiches aux champignons, steaks de lentilles...), des pains, fromages et salades, mais aussi des desserts et goûters rapides à préparer et à déguster (moelleux individuels framboises et chocolat, crumble à la poêle, tapioca au lait de coco et kiwi...)