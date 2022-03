Le guide Clause du potager. Tous les conseils bio et 200 fiches plantes

Dans le sillage du succès de l'encyclopédie du jardin Le Nouveau Guide Clause (8 400 ex GFK), voici un ouvrage Clause inédit, dédié exclusivement au potager ! Avec la caution de Vilmorin - leader sur le marché des semences Cet ouvrage de référence rassemble les connaissances indispensables et les conseils pratiques bio pour créer et réussir votre potager, quel que soit votre niveau ! Le Guide Clause du potager est conçu autour de 3 grandes thématiques richement illustrées de photographies et dessins : 1. Tout sur le potager : toutes les méthodes pour imaginer et installer votre potager en fonction de vos attentes et de l'espace disponible Potager classique, en carrés, en lasagnes, en bottes de paille, vertical, intérieur... avec également des conseils pour mettre en place un potager autosuffisant Installation, programmation des cultures avec un planning des travaux au potager mois par mois amendement et gestion du sol techniques pour semer et planter, gérer les ressources en eau entretenir et soigner au naturel 2. Les plantes du potager : découvrez, sous forme de fiches de culture précises et détaillées, près de 200 espèces classées par ordre alphabétique et 450 variétés : légumes petits fruits aromatiques fleurs comestibles 3. Les parasites et maladies du potager : une présentation illustrée et pédagogique de tous les ennemis du potager pour identifier rapidement les problèmes et savoir les traiter. Avec également des index pour accéder facilement à l'objet de sa recherche.