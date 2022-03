Macron, Vérités & légendes

Un illustre inconnu nommé Macron. A quelques semaines de l'élection présidentielle, rendez-vous politique majeur sous la Ve République, Arthur Berdah dresse le bilan du mandat d'Emmanuel Macron et, à travers son action, le portrait du premier des Français. L'ovni du " nouveau monde " Macron a-t-il réussi son pari ? Est-il un réformateur authentique ? Un écologiste d'opportunité ? S'est-il mis à dos élus et syndicats ? Les " gilets jaunes " l'ont-ils changé ? Sa politique étrangère est-elle différente ? Est-il responsable de l'ampleur prise par l'" affaire Benalla " ? Brigitte Macron est-elle sa première conseillère ? Son talon d'Achille est-il sa fidélité à ses équipes ? Entretient-il une relation de confiance avec ses premiers ministres ? Méprise-t-il la presse ? Derrière la fonction, qui est l'homme : un caméléon arrogant, un volontariste empressé ? Telles sont les questions auxquelles répond ce Macron enlevé et objectif, revu et largement augmenté par cette nouvelle édition.