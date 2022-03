Géopolitique des extrêmes-droites. La pensée identitaire dans les relations internationales

Repli identitaire, nationalisme, fermeture des frontières... l'idéologie des extrêmes-droites semble aux antipodes du concept même de relations internationales. Quel sens a donc une approche géopolitique ? Au-delà du fantasme d'une "internationale brune" , l'histoire des mouvements d'extrême-droite montre que ses militants n'ont eu de cesse de sortir de l'isolement national en se nourrissant de théoriciens d'horizons divers dont les idées diffusent mondialement. Pensons à l'assassin de Christchurch se revendiquant d'Alain Soral et de son idéologie du grand remplacement. Reprenant la thèse du choc des civilisations de Samuel Huntington et convaincues que l'avenir sera constitué de grands ensembles civilisationnels conflictuels, les extrêmes-droites construisent ainsi une géopolitique identitaire censée lutter pour la survie de la race blanche. De quoi se nourrit-elle ? Sur quels discours s'appuie-t-elle ? Comment se mettent place ses réseaux internationaux ? C'est ce que décrit Stéphane François dans cette analyse originale des contenus idéologiques et les grandes phases de développement des extrêmes-droites de par le monde.