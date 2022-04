ENTRE ILLUSION ET RÉALITÉ

Petit village situé sur la côte ouest de la France où la mer et la campagne créent une atmosphère sereine. Là où les habitants se sentent préservés du reste du monde. Automne une jeune femme se réveille sans aucun souvenir sur une majestueuse digue. Ce qui lui reste de son passé est un besoin de s'échapper d'une vie qui ne pouvait plus se poursuivre ainsi. Samuel, un homme mystérieux d'une trentaine d'années, croise son chemin et lui porte secours. Il vit une période très difficile qui le rend particulièrement sombre et inaccessible. Samuel va accueillir Automne chez lui pour qu'elle retrouve son chemin. Mais peut-être que cette maison d'un autre temps se trouvait inévitablement dessus. La cohabitation entre ces deux personnes issues de mondes parallèles va se révéler être efficace dans l'élucidation d'un crime dont l'enquête prenait de mauvaises directions. Peut-être sont-ils de parfaits inconnus. Mais il semblerait que non ; alors qui sont-ils l'un pour l'autre ? Est-ce le hasard, le destin, ou tout autre chose, qui a conduit cette étrange jeune femme au coeur d'une enquête criminelle ? Entre découverte de soi et recherche du bonheur, cette histoire illustre comment nos vies nous conduisent parfois au drame. Alors comment quitter les démons du passé et déjouer le destin, qui peut-être n'existe tout simplement pas ? Ce manuscrit est à la frontière de plusieurs genres ; il s'agit d'une fiction qui offre au lecteur une capacité au bonheur. Une enquête criminelle en est le fil rouge. Il existe une pointe de fantastique donne une certaine magie et un accès au rêve.