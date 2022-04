Les enfants de luther

La Nouvelle-Ecosse : une terre du nord de l'Amérique, aux confins de l'Acadie, aux étés très courts et aux hivers de vent et de glace. Sa colonisation par les Britanniques ne commence réellement qu'en cette année 1749. Leur but est donc de la peupler et avant tout avec des protestants, afin de faire tampon entre les Acadiens catholiques et les sujets anglicans. En principauté de Montbéliard, aux marches de l'Alsace française, nul n'a encore jamais entendu parler de cette contrée, pas plus la famille Calame que les autres. Mais les luthériens y sont de plus en plus soumis à la pression des soldats du très catholique Louis XV. Par les volontés croisées d'un gouverneur au sens aigu du devoir, de Lords anglais d'un bureau de commerce de Londres et d'un marchand de Rotterdam, une grande opération de recrutement de colons se met en marche. Mais vers quelles aventures ceux-ci vont-ils être entrainés ? Ce récit, dont tous les protagonisqtes ont réellement existé, est une reconstitution de l'odyssée de ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui ont contribué à faire le Canada d'aujourd'hui.