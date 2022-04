La Lupa, qu'est-ce que c'est ? Est-ce seulement la femelle du loup, comme on la nomme en Valentinois, cet animal inquiétant et dangereux, et doit-on craindre alors cette mystérieuse jeune fille que tout le monde surnomme ainsi, faute de savoir son nom de baptême ? Ou bien est-ce autre chose ? Est-ce que les yeux ensorcelants de cette ribaude ne cacheraient pas un passé douloureux, le passé d'un siècle redoutable, reprenant à peine espoir dans ces quelques années d'accalmie au milieu de la terrible Guerre de Cent ans ? La Lupa qu'est-ce que c'est ? Est-ce une sorcière, comme certains le claironnent dans toute l'Abbaye de Saint-Albe, ou simplement une jolie gueuse dont les regards retournent le coeur ? Les circonstances le diront, et les embûches qui la mettront aux prises avec la vindicte de ses pairs, la passion d'un vicomte, le tribunal de Paris et des bandits de grand chemin afin de voler au secours de son ami, vérifieront si ce surnom est usurpé, et combien la Lupa est femme ou loup.