LE CLIN D’ŒIL DU SANGLIER

Dans les années 1950, des mines glauques de charbons à une boutique luxueuse de mode, en passant par une certaine aristocratie belge et son monarque, les incroyables destins croisés d'une jeune veuve de mineur talentueuse couturière et ses enfants singuliers jumeaux, d'un boucher spécial et sanguinaire et d'un couple d'aristocrates belges pas communs. La veuve "Couturière" n'a qu'une ambition : rendre le monde et les gens plus beaux. A force de travail et de passion, elle y parviendra.