Et-sang-ciel

Marc-Edouard, content et fier, fairt découvrir son oeuvre littéraire. Complètement déçu face à l'indifférence de ses parents et à la critique de son professeur qui s'arroge le droit de casser son élan, il doit choisir entre poursuivre ou abandonner. Au coeur de son inquiétude, un mentor lui propose son aide et Marc-Edouard devient un auteur célèbre...