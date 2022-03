Oublier Gabriel

Vevey, Suisse, 2001. Louise rentre au lycée où elle rencontre Gabriel. On la retrouve aujourd'hui, alors qu'elle s'est "dépossédée" de la Suisse. En étude à Milan, elle apprend que sa meilleure amie va se marier. Le texte se construit sur le ressouvenir de la génération qui était au lycée durant le 11 septembre. Entre aujourd'hui et avant, les chapitres s'enchaînent pour dérouler une intrigue aussi haletante que tragique. Elle avait dix-sept ans. Il en avait presque dix-huit. "Ils étaient aussi âgés que l'Univers". D'amours adolescentes en agression xénophobe, et d'affrontement en bande, on remonte le temps pour comprendre le fil des événements : un chalet de sous-officiers brûle, un meurtre, un suicide, en lien direct avec le mariage. On réalise, au fil des pages, que le micro événement comprend l'entier des problèmes du monde social, et que la conscience morale n'accepte pas l'oubli.