Au-delà des étoiles - Tome 3 - Plus qu'un quartier !

C'est chaud pour les Etoiles, qui répètent sans relâche l'opéra urbain que le crew doit présenter en avant-première au commissariat central, puis au théâtre de la ville. Et la situation est d'autant plus tendue que Sami et Kam, qui ont témoigné contre Lucio, sont maintenant considérés comme des balances par la bande de ce dernier qui les traque sans relâche... Une tension extrême qui fait s'engueuler Sami avec son beau-père, avec une fugue à la clé ! Pendant ce temps, le père de Finley poursuit ses magouilles immobilières, au risque de faire exploser le quartier déjà chauffé à blanc... Et comme en plus l'amour pourrait bien s'en mêler, la situation des Etoiles va vite devenir explosive ! Emmené par Lesdeuxpareilles et Cee Cee Mia, le crew des Etoiles va conclure le premier cycle de sa grande choré narrative, sur un beat de hip hop et des battements de coeur toujours plus passionnés...