Qu'est-ce que la vérité ?

Sous la direction de Odile HARDY et Grégory WOIMBEE Ce livre propose les actes d'une session interdisciplinaire co-organisée en janvier 2019 par la Faculté de théologie et l'IERP de l'ICT pour un large public d'étudiants de premier cycle (théologie et sciences religieuses). La session offre une théologie de la vérité à partir du croisement de plusieurs spécialités théologiques et non théologiques (théologie biblique, fondamentale, dogmatique, morale et spirituelle, sciences de la communication). La question de la vérité à l'heure de la dite " post-vérité " et des vérités alternatives est une question de grande actualité. Que dit le christianisme à propos de la vérité ? Le christianisme ne se présente pas seulement comme " vrai ", il pose la question de la vérité d'une façon bien spécifique, existentielle et surnaturelle ; cette conception n'a rien d'abstrait ou de désincarné, elle est ici une recherche et une découverte fondée sur l'expérience de foi. La foi ne se pense pas comme vérité toute faite, mais comme itinéraire dans et vers la vérité, comme participation à la vie divine, dont il faut également étudier les effets dans la vie d'un homme. Il est fondamental de comprendre que la conception chrétienne de la vérité n'intéresse pas seulement le croyant qui l'accueille, mais également tout homme qui cherche à donner un sens à sa vie.