Le petit garçon et l'éléphant. Autisme, une enfance extra-ordinaire

Ce livre est une histoire vraie, celle d'une jeune maman, Monia, qui donne naissance à des jumeaux, Isaac et Issa, bien avant le terme de sa grossesse, à vingt-quatre semaines. Quelques heures plus tard, Isaac s'éteint et Issa va devoir mener une lutte acharnée pour poursuivre, seul sans son frère, son chemin dans la vie. Lorsqu'il sort de l'hôpital pour la première fois. Il a une trachéotomie et accuse un retard moteur important avec de grandes difficultés respiratoires. Mais, depuis le premier jour, sa maman est à ses côtés. Elle se bat avec son fils qui avance comme un funambule, sur le fil d'une existence vacillante. Car Issa n'est pas un enfant comme les autres. Au-delà de ses différentes pathologies, il souffre d'une hyperactivité effrayante que les médecins attribuent à son extrême prématurité. Sa maman, elle, sait bien que le mal est beaucoup plus profond. Le spectre de troubles autistiques se dessine doucement et sans être nommé, il devient évident. Alors elle décuple son énergie pour trouver des thérapies, des techniques d'accompagnement et un environnement qui permettent à Issa d'évoluer et de grandir comme un petit garçon heureux. Aussi, elle se documente, s'instruit, s'informe et se forme sur les méthodes d'intégration sensorielle, puis elle développe le concept Tomatis, encore très peu connu en France. Elle devient neuro-thérapeute et crée "Le Nid' une structure d'accueil à destination des personnes handicapées ou fragilisées. Ce livre a la particularité de donner la parole à Issa qui pose lui-même un regard sur ce qui lui arrive avec ses mots d'enfant.