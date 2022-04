GeKiPe. Geste, Kinect et percussion

Le percussionniste Philippe Spiesser a réuni des compositeurs (Alexander Vert, Pierre Jodlowski), un réalisateur en informatique musicale lui-même compositeur (José-Miguel Fernandez), ainsi qu'un vidéaste (Thomas Köppel) : ensemble, ils ont développé le contrôle d'instruments virtuels à partir des gestes du musicien. Un projet de recherche-création s'appuyant sur un dispositif original, composé d'une caméra Kinect et d'accéléromètres et d'ordinateurs, qui a permis la création d'un outil multimédia associant son, vidéo et performance du percussionniste. C'est ainsi qu'est né le projet Geste Kinect et Percussion : une aventure artistique et technique qui a donné lieu à une série de concerts, de Pékin à Genève, en passant par Rome, Moscou et Saint-Pétersbourg. Le photographe Didier Robcis a suivi une part de cette aventure et documenté la naissance d'une plateforme multimedia et multidisciplinaire dédiée au dialogue entre les arts de la scène et les nouvelles technologies.