Micronutrition et santé. Boostez votre vitalité grâce à votre alimentation

Comment nous servir de notre alimentation pour préserver et booster notre santé ? Peut-on réellement éviter des troubles fonctionnels futurs grâce à une alimentation appropriée aujourd'hui ? Comment réellement et durablement changer nos habitudes alimentaires ? Catherine Chedhomme, diététicienne spécialisée en micronutrition, invite chacun à adopter de nouvelles habitudes alimentaires pour atteindre le bien-être grâce à la micronutrition. Par une approche globale et un accompagnement bienveillant, elle agit en trois temps : après avoir préparé le lecteur à cette évolution, elle développe l'origine des freins au changement pour ensuite lui proposer un plan d'action concret. Rappelant les grands principes de la micronutrition, l'auteure donne les clés pour la mettre en pratique au quotidien. Des témoignages de patients, des outils, des recettes et des recommandations nutritionnelles font de ce livre un guide pratique indispensable pour qui veut privilégier la prévention et améliorer qualité de vie et vitalité. Un guide du quotidien pour manger sain sans prise de tête !