Mon cerveau a besoin de lunettes -Nouvelle édition

Le TDAH vu par les enfants. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est une problématique fréquente, mais encore souvent méconnue. Les enfants ont besoin de comprendre cette affection autant que les adultes, et le présent ouvrage représente un trésor d'informations et de trucs utiles à leur offrir en cadeau pour répondre à leurs questions. Le journal imaginaire de Tom, un garçon de huit ans, permet aux enfants (et à leurs parents et aux intervenants) de composer plus efficacement avec le TDAH. Les mots drôles et imaginatifs de cet ami fictif, accompagnés de jolis dessins d'enfants, guident les jeunes lecteurs dans leur découverte du TDAH afin de bien comprendre leur situation une situation qui comporte de multiples défis qui n'ont rien d'imaginaires. Fidèle au ton et à l'esprit des éditions antérieures, ce nouvel ouvrage a été mis à jour pour mieux répondre aux besoins des lecteurs d'aujourd'hui. L'information scientifique s'appuie sur les données concluantes les plus récentes. Les stratégies pour mieux composer avec le TDAH s'accompagnent de conseils , particulièrement sur des sujets comme le mode de vie et la gestion du temps, les émotions (partie bonifiée), ainsi que la vie scolaire. Une nouvelle section a été ajoutée pour mieux décrire le problème d'inattention. Un livre indispensable pour toute personne déjà touchée par cette question ou qui veut en apprendre davantage sur le sujet.