Le Jeune Jules Verne : La Porte Entre Les Mondes

En ce jour du 31 octobre 1837 le jeune Jules Verne, son frère Paul et sa cousine Caroline décident de partir à la découverte d'une île sur la Loire que Jules pense être habitée par Robinson Crusoé. Ils y croiseront un fantôme, qui a des choses à se faire pardonner, et des pierres magiques. La nuit de la Samain est un moment bien particulier où des portes peuvent s'ouvrir entre le monde des morts et celui des vivants. Jules sera confronté au pouvoir des pierres magqiues et devra faire un choix entre vivre son rêve de grand écrivain de romans d'aventures et sauver sa petite soeur de la maladie et de la mort... Cette histoire nous donne peut-être les clés pour comprendre d'où vient toute son imagination à Jules Verne. Tout jeune il a été confronté à des évènements fantastiques qui lui donneront son inspiration et son goût du mystère.