Marzi Intégrale Tome 2 : Marzi, une enfance polonaise. 1989-1996

Marzi, c'est le fruit de la rencontre entre les souvenirs d'enfance de la scénariste polonaise Marzena Sowa et l'imaginaire dessiné de Sylvain Savoia. Ensemble, ils ont proposé une visite autobiographique dans la Pologne communiste des années 80, avec un humour et une acuité faisant de Marzi la cousine de l'Est du Petit Nicolas. Dans ce second volume de son intégrale "Aire Libre" , la jeune fille voit son pays fendre le Mur et s'ouvrir au reste du monde, alors que l'adolescence la saisit avec son lot de découvertes, de colères et de révoltes. D'abord éditée en format "roman graphique" puis en albums cartonnés, Marzi est maintenant proposée en édition intégrale grand format, en deux volumes, permettant de (re)découvrir de la meilleure manière une oeuvre et un témoignage exceptionnels. Avec le second volume de cette luxueuse intégrale, qui comporte les tomes 5 à 7 de l'édition initiale, enrichis de bonus graphiques, Marzena Sowa et Sylvain Savoia s'imposent définitivement comme des auteurs essentiels, alliant beauté graphique, pertinence du propos, humour touchant et magnifique galerie de personnages.