Les Rolling Stones. 60 ans de Rock

Les Rolling Stones : le plus grand groupe de Rock au monde. Mauvais garçons et membres de la jet-set, exilés et drogués : ils ont cultivé leur image tout au long de ces 60 ans de carrière. Malgré toutes les oppositions et les obstacles qu'ils ont dû affronter, et dont ils étaient souvent à l'origine, les Rolling Stones ont toujours tenu leurs promesses. Cet ouvrage est le récit richement illustré de leur carrière : il met en lumière les événements et les réussites artistiques majeures. Après six décennies de carrière musicale, les Rolling Stones sont encore considérés comme un modèle pour tous les groupes de Rock dans le monde.