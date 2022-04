Hi/Lo Tome 2 : Voltaic

Noëlle et Kai, devant une étoile filante, expriment par mégarde le voeu que l'un se mette à la place de l'autre, se retrouvant malencontreusement l'un dans le corps de l'autre. Dans ce deuxième tome, les deux jeunes tentent sans relâche de regagner leur corps en essayant de recréer la bonne occasion pour exprimer le voeu dans l'autre sens. Entre un week-end à la mer et une excursion à la montagne, ils commencent à découvrir des côtés inattendus de l'autre ainsi que des personnes qui les entourent. Kai est-il vraiment le garçon cynique et frimeur que Noëlle imagine ? Et Noëlle est-elle juste une fille frivole et superficielle ? Une étonnante harmonie semble naître entre eux... Se pourrait-il que ces deux "ennemis juré" deviennent presque amis ?