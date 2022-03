Eclairer et photographier les objets

Deuxième opus d'une série de six titres dédiée à toutes les spécialités de la photo de studio et à l'éclairage (portrait, objets, nu...), ce manuel s'adresse à tous les photographes qui veulent apprendre à réaliser des photos d'objets qualitativement très haut de gamme et destinées aux packshots comme aux publications d'art. Qu'il s'agisse de la prise de vue d'un tableau, d'une théière ou d'une automobile, la photo d'objets nécessite en effet une connaissance approfondie de plusieurs aspects majeurs de la photographie : les lois de l'optique (réflexion, réfraction, polarisation, etc.) et leur mise à disposition pour un projet visuel, la maîtrise de la lumière et des méthodes de mise en oeuvre d'un éclairage (une tasse à café blanche ne s'éclaire pas de la même manière qu'un gâteau ou qu'une clé à molette), de même qu'une vraie réflexion sur la composition. Loin des classiques ouvrages théoriques un peu difficiles d'accès, ce manuel alterne les informations techniques et des explications pédagogiques illustrées de nombreux schémas et exemples photographiques qui vous permettront de maîtriser parfaitement l'exercice. Vous apprendrez pour chaque classe d'objets comment placer vos sources de lumière et comment les modeler pour obtenir un visuel immédiatement utilisable pour la photo de catalogue ou de magazine, la publicité ou la création artistique.