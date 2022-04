Le Mont Saint-Michel en questions

Le Mont-Saint-Michel était-il normand ou breton à sa création ? Ou pourquoi était-il interdit de rentrer de nuit dans l'abbatiale ? Ou qu'est-ce qu'un scriptorium ? Si vous n'avez pas la réponse à ces questions, ce livre est pour vous ! - Quatre chapitres sur l'histoire du Mont-Saint-Michel, le village, l'abbaye et son quotidien et la baie et les environs du Mont-Saint-Michel pour comprendre, sous forme de questions-réponses, pour comprendre le site et son environnement. - De nombreuses illustrations, photos et dessins de Gab pour une découverte ludique du Mont-Saint-Michel pour tout public. - Préparez-vous à en apprendre beaucoup sur le Mont-Saint-Michel tout en vous amusant... En coédition avec les Editions du Signe.