Investir responsable. Et si on donnait du sens à nos placements ?

Les efforts de transparence et de labellisation se multiplient afin de lutter contre la méconnaissance qu'ont les épargnants de la finance responsable et ce, malgré une couverture médiatique qui s'est intensifiée. L'Autorité des marchés financiers (AMF) rappelle d'ailleurs dans une étude récente la difficulté pour les particuliers à se retrouver dans l'offre désormais pléthorique de l'investissement responsable : terminologie surabondante, multiplicité des stratégies d'investissement, comparaison difficile entre les produits, labellisation, ... Cette difficulté d'appréhension, par les épargnants mais aussi par la plupart des conseillers, motive cet ouvrage dont l'objectif est d'explorer et de clarifier les solutions proposées en réponse à la quête de sens des épargnants.