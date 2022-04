MA GRAND-MÈRE DU BOUT DU MONDE

LORSQU'INDIRA REND VISITE A SA GRAND-MERE A L'AUTRE BOUT DU MONDE, ELLE TROUVE LA VIE EN INDE TRES DIFFERENTE ET SE SENT UN PEU PERDUE. MAIS INDIRA ET SITA PATI PARVIENNENT A SURMONTER LA BARRIERE DE LA LANGUE POUR FORMER UN LIEN TRES FORT. INDIRA NE VEUT PLUS PARTIR... L'AMOUR QUE SE PORTENT INDIRA ET SA GRAND-MERE REUSSIRA-T-IL A VOYAGER PAR-DELA LES FRONTIERES ?