La guerre des clans : De l'ombre à la lumière (Cycle VI) Tome 34 : Péril nocturne

Poursuivez l'aventure du sixième cycle de La guerre des Clans ! Le Clan du Ciel a retrouvé sa place au sein des Clans guerriers, et ses membres espèrent découvrir un nouveau territoire qu'ils pourraient appeler leur foyer. En effet, ils vivent avec les autres au camp du lac, mais certains chats ne sont pas convaincus par la présence du Clan du Ciel parmi eux, et des tensions s'éveillent. L'équilibre est donc plus précaire que jamais sur les rives du plan d'eau. Tant que ce problème n'est pas résolu, le destin des Clans reste incertain.