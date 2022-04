En ce début de XXIème siècle, l'objet vélo suscite énormément de passion ; il a reconquis nos villes, devenant l'icône des nouvelles mobilités urbaines. Claude Droussent nous présente une sélection éclectique et subjective de 60 vélos imaginés par des concepteurs et industriels qui rivalisent d'audace et d'ingéniosité, dans leur quête d'absolu, d'esthétique et de performance. Il y retrace l'histoire contemporaine de cette quête vieille de 200 ans à travers un panorama de vélos innovants, étonnants, exceptionnels - et parfois inabordables. Bêtes de course, champions des pistes ou belles de ville faites d'acier, de carbone ou de bambou, pépites de l'industrie ou fruits du travail de fabuleux artisans, c'est le rêve cycliste contemporain qui s'écrit ici.