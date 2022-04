L'État n'est pas le sauveur suprême. Thèses pour une théorie critique de lÂ´État

Quelles relations lient intrinsèquement l'Etat moderne et le capitalisme ? En quoi peut-on dire que tout mouvement émancipateur conséquent ne saurait écarter de ses objectifs une dissolution de l'Etat ? Sans renoncer à une argumentation systématique, c'est sous la forme de thèses que Robert Kurz examine ces questions. Dans un style d'une efficacité saisissante, l'auteur passe en revue les principales pensées politiques tant fondatrices et apologétiques que critiques et oppositionnelles, et cherche à établir des fondements nouveaux pour une théorie critique de l'Etat. Le point de départ en est tout autant les limites de la critique anarchiste de l'Etat chez Bakounine, que la réflexion fragmentaire et conceptuellement incohérente de Marx et Engels, telle qu'elle apparaît dans la confrontation avec les partisans de Bakounine et à propos de la Commune de Paris.