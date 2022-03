Maman est une fée

A travers un récit truffé de références artistiques et littéraires, Nikola Huppertz et Tobias Krejtschi abordent le thème de la dépression d'une mère de famille. " Fibie, ta mère est folle ! " Au début, Fibie ne croyait pas ce que les autres disaient de sa mère. Mais avec le temps, les comportements de cette dernière deviennent de plus en plus bizarres. Quand sa mère refuse de sortir de sa chambre, la colère de Fibie éclate. Alors, son père lui confie un secret : sa mère n'est pas folle, c'est plutôt une fée qui vit parmi les humains. Une telle chose est-elle possible ? A travers un récit truffé de références artistiques et littéraires, Nikola Huppertz et Tobias Krejtschi abordent le thème de la dépression d'une mère de famille. La métaphore de la fée qui est au coeur du récit sert à marquer la différence de cette mère atteinte de maladie mentale. Elle sert également, et surtout, à montrer que la beauté et la tendresse existent malgré tout, envers et contre tout.