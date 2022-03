Drôles et étonnants animaux ! Mon premier documentaire animalier

Un documentaire animalier pour les jeunes enfants De quelle couleur est la langue de la girafe ? Que mangent les papillons ? Où vivent les castors ? Sais-tu que le sable blanc des plages des Caraïbes provient du caca du poisson-perroquet ? Ce super documentaire animalier te révélera certains des faits les plus drôles et étonnants sur le monde animal, que ce soit sur les aliments qu'ils mangent, leurs empreintes, leur habitat, et bien d'autres choses encore !