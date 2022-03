Une Révolution des idées reçues. Petite encyclopédie médicale au siècle des lumières

Cet ouvrage est présenté sous la forme d'une petite encyclopédie dans laquelle les auteurs les plus pertinents de cette époque sont largement cités. Voici un livre d'Histoire, dont le but est d'exposer les connaissances médicales dans leur ensemble, ainsi que le fonctionnement du système de santé au cours de cette période. Quelles étaient les maladies connues ? Quelles interventions chirurgicales étaient réalisées et dans quelles conditions ? De quels types de médication disposait on ? Quelle était la formation des professionnels de la santé ? Quel était le mode de financement des hôpitaux généraux ? Quels projets de réforme furent envisagés dans le domaine de la santé à la fin de l'ancien régime et sous la révolution ? Un autre objectif a été de définir les progrès réalisés dans le domaine médical. Le siècle des lumières correspond en effet à une période qui n'est pas seulement celle d'une révolution sociale mais également celle d'une révolution intellectuelle, notamment dans le domaine qui nous occupe. La médecine "hippocratique", qui régnait depuis près de deux mille ans s'essouffle. La doctrine humorale est fortement contestée (notamment ses traitement se résumant à la diète, à la purgation et à la saignée). A l'aube du XVIIIe siècle, les connaissances, d'une part sur la composition chimique du corps humain et, d'autre part, sur le fonctionnement de notre organisme, se résument à peu de chose. Plusieurs auteurs tentèrent de clarifier les nombreuses espèces de maladies en les classant selon différents critères. Culien, médecin anglais, proposait trois classes de maladies. Cela se finalisera, au cours du XIXe siècle, par l'essor de la médecine moderne, avec la concrétisation des notions de pathologies d'organes (estomac, coeur, poumon, peau...), de maladies des différents appareils (cardiovasculaire, digestif, urinaire...), ainsi que des maladies infectieuses... Cet ouvrage accessible à tous, passionnant, nous fait assister à la (r)évolution médicale.