Guide du consommateur pour une alimentation saine. Comprendre ce que l'on mange et préserver sa santé

Le guide complet et indispensable sur la diététique et la nutrition, pour tout comprendre sur ce que l'on consomme, et adopter une alimentation saine pour la santé et l'environnement. Tout ce qu'il faut savoir pour décrypter une étiquette alimentaire : mentions légales, labels, allégations nutritionnelles, additifs, ... Les principes d'hygiène et d'économie dans notre alimentation : les produits de saison, la conservation des aliments, les méthodes de cuisson, etc. Les explications sur les principaux nutriments, pour comprendre le rôle de chacun, les besoins pour l'organisme, les effets de carences ou d'excès : protéines, glucides, lipides, fibres, vitamines et minéraux. Les notions de diététiques pour adopter une alimentation saine et adaptée : les recommandations générales, les proportions, le choix des aliments, les différents régimes, les allergies et intolérances, les différents types de population (sportif, femme enceinte, enfant).