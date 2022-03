Arras - Cambrai 1918. Les fantômes ont les mains chaudes

La Bataille de la Scarpe de 1918, qui était la première phase de la 2e bataille d'Arras de la même année est méconnue, pourtant l'armée canadienne y a livré parmi les combats les plus durs de toute la guerre, brisant la ligne Hindenburg et repoussant les Allemands jusqu'à Cambrai, qui est libérée le 2 octobre 1918. Ce premier volume a pour sujet la 2e bataille de la Scarpe et plus précisément la libération des communes de Vis-en-Artois, Rémy et Haucourt.