Non à une France à la dérive. En finir avec la lâcheté et les reniements ordinaires

Nous vivons dans un monde "hyper connecté" complètement déconnecté. Un monde vide de sens. Quand on a besoin de politique, on a du spectacle, quand on a besoin de se serrer les coudes, on est divisé, quand on a besoin d'apprendre ou de s'informer, on est diverti ou leurré, quand on veut manger correctement, on est limite intoxiqué, quand on veut de la qualité, on récolte du toc, quand on donne son avis, on n'est pas entendu, quand on a besoin de soutien et de lien, on nous cantonne dans le virtuel, quand on veut gagner sa vie, on est précarisé... Quand on a besoin d'être rassuré, d'être protégé, d'être soigné, on est plongé dans la peur et la solitude. Toutes les sphères qui constituent notre société ont comme triste point commun la perte de leurs fonctions, de leurs rôles et de leurs finalités principales. Elles brillent par leur stupidité et leur inutilité en ne faisant plus ce pour quoi elles ont été initialement destinées. Bienvenue en Absurdie. On ne pourra pas indéfiniment supporter ces logiques froides et folles. On ne tolérera pas ce logiciel embarqué dans nos têtes qui nous incite à nous distancier de ce qui est clair, simple et humain. On ne tiendra pas si on laisse faire. En une quarantaine de rubriques incisives et argumentées (De la pensée sans réflexion, De la télévision sans culture, De l'école sans enseignement, De l'art contemporain sans art, De l'Etat sans pouvoirs, De la nourriture sans nutriments, Du pays sans paysans...), Nicolas Martin dénonce les manipulations dont nous sommes tous victimes. A cheval entre l'essai et le pamphlet, son livre, servi par un humour décapant, fait mouche, nous appelant à la prise de conscience et à la résistance.