Jeunes et déjà maires. Le prix de l'engagement dans la politique municipale

Au-delà des discours entendus en termes de crise de vocation des jeunes citoyens à la politique conventionnelle, cet ouvrage rend compte, à travers une enquête statistique et qualitative inédite, des parcours biographiques de jeunes maires, de la socialisation politique acquise au cours de l'enfance jusqu'aux premiers faits d'arme et à l'exercice du mandat. A un âge de la vie marqué par une instabilité statutaire et par de nouvelles obligations dans le domaine familial ou professionnel, l'enquête réalisée souligne la difficile conciliation entre les différentes sphères de vie du jeune élu, ce qui contribue à accroître les principes de sélection sociale et les inégalités de genre, de classe et d'origine dans l'accès à cette fonction. Elle ouvre également des perspectives sur le statut de l'élu, l'accès à la formation et les indemnités de fonction pour impulser le nécessaire renouvellement générationnel de l'accès à la démocratie représentative et favoriser la recherche d'une plus grande diversité des profils dans la participation des citoyens à la décision politique.