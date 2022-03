Un grand-père tombé du ciel

Quand Leah apprend qu'elle va avoir un grand-père, c'est la consternation. Elle avait donc un grand-père qu'elle ne connaissait pas. Et il arrive bientôt pour s'installer chez eux. C'est ainsi qu'Alex va débarquer à Paris, avec son mauvais caractère et ses secrets. Mais s'il croit que sa petite-fille va se laisser faire, il se trompe lourdement. Pour Alex et Leahlé, il va donc falloir s'apprivoiser. Sinon, ce sera la guerre.