Cartes de jeux et d'apprentissage - mes 100 premiers mots (des 1 an)

Cette boîte contient 50 cartes d'apprentissage super amusantes. Les 100 mots sur les cartes sont accompagnés de dessins appartenant à l'univers des tout-petits. Tout en jouant, votre enfant apprend à bien nommer les objets et à les classer dans la bonne catégorie. Une façon ludique d'apprendre rapidement de nouveaux mots ! Plus d'infos sur l'utilisation des cartes à l'intérieur de la boîte Pour les enfants à partir de 1 an.