Véritable pont entre le symbolisme artistique occulte du XIXe siècle et la philosophie mystique du XVe siècle, Le Tarot des 7 Vertus illustre et explique l'héritage symbolique véhiculé par les cartes. S'inspirant du travail qu'il avait mené dans son Tarot Alchimique, Robert Place nous livre ici des visuels empreints de douceur et très inspirés des peintures d'Edward Burne-Jones (peintre britannique préraphaélite du XIXe siècle) : décors éthérés peuplés de femmes au teint de porcelaine et d'hommes héroïques à la beauté évanescente. Un style sans pareil qui saura ravir les plus érudits comme les néophytes. Plongez au coeur des symboles et de leur puissance et laissez-vous guider sur le chemin de la connaissance. Ce jeu vous guidera sur le chemin de l'ascension vers l'équilibre et l'alignement. Robert M. Place est un artiste visionnaire reconnu et renommé dans le monde entier pour ses peintures, ses sculptures et ses bijoux, exposés dans les galeries et musées d'Amérique, d'Europe et du Japon. Il s'est rendu sur cinq continents pour partager son savoir. On compte parmi ses derniers travaux des collaborations avec la reine du Tarot Rachel Pollack, ainsi qu'un Petit Lenormand inspiré de la culture japonaise.