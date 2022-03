Ma bibliothèque idéale pour les tout-petits

Avec sa sélection extrêmement resserrée d'albums de la littérature de jeunesse, Patrick Ben Soussan nous offre avec générosité son cabinet de curiosités et tout ce qu'on peut y trouver : un véritable capharnaüm de mots, d'histoires, d'images. Dans ce dialogue impromptu entre texte et illustrations, dans l'épure de certains albums ou l'exubérance des autres, il y voit les rires ou les chagrins qu'ils renferment. Il invite les lecteurs, petites et grandes personnes, à respirer dans leurs pages, à s'y cacher, à mêler les sens, vision, sensation, odeur, toucher, pour donner au monde une forme, un contour qui n'est pas que " visible ", qui est vivant. A lire absolument avec Les livres et les enfants d'abord ! pour une immersion dans un univers d'où vous ne ressortirez pas indemnes !